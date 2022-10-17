Под Новосибирском иномарка сбила 12-летнего мальчика на «зебре»

Пострадавший подросток получил многочисленные ушибы. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Болотнинскому району.

В Болотнинском районе Новосибирской области иномарка сбила 12-летнего подростка, когда тот переходил дорогу по «зебре». Произошло ДТП днем в понедельник, 17 октября.

— 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Opel Astra» двигалась по улице Титова в сторону улицы Степной со скоростью 40 км/ч. В пути следования она сбила подростка, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Болотнинскому району.

Пострадавшим оказался 12-летний мальчик. Он самостоятельно обратился в больницу с многочисленными ушибами. После оказания помощи подростка отпустили домой.

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