В Новосибирске волонтеры спасают сову неясыть с истощением

Сову нашли в плохом состоянии на улице. Фото: Центр реабилитации диких животных

Новосибирские волонтеры спасают сову неясыть, найденную в плохом состоянии на улице. Об этом КП-Новосибирск рассказала представительница Центра реабилитации диких животных Кристина Сотникова.

− У совы истощение − скорее всего из-за черепно-мозговой травмы. Пару дней назад люди увидели ее сидящей на тропинке и не улетающей. Потом она пропала и спустя два дня снова появилась на том же месте. Только состояние было хуже, чем при первой встрече. Приняли решение неясыть забрать и передать нам, − поделилась подробностями волонтер.

Никаких внешних повреждений и травм у птицы не нашли. Сейчас совушка находится на реабилитации у одного из волонтеров Центра.

− Вечером в среду неясыть повезут на осмотр к ветеринару. Тогда и станет понятно, что с ней, − добавила в разговоре с КП-Новосибирск Кристина Сотникова.

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