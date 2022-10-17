Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2022 12:59

В Новосибирске собирают пряжу для бабушек, вяжущих варежки участникам спецоперации

Готовые изделия передают в пункт сбора посылок
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирские бабушки вяжут варежки для участников спецоперации. Фото: Центр имени Александра Невского

Новосибирские бабушки вяжут варежки для участников спецоперации. Фото: Центр имени Александра Невского

В молодежном центре имени Александра Невского проходит сбор пряжи, из которой местные бабушки будут вязать варежки для участников спецоперации. Об этом сообщила сибирячка Алена Ищенко на своей странице «ВКонтакте».

Как рассказала Алена КП-Новосибирск, представители Центра попросили ее помочь с размещением информации.

− У бабуль не хватает средств на покупку пряжи. Все варежки передаются в пункт сбора посылок, − объяснила Алена Ищенко.

Пряжу просят принести в Центр имени Александра Невского по адресу Большевистская 175/6. Телефон для связи: 89139126937 (Евгений Васильевич).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber