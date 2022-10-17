В Новосибирске собирают пряжу для бабушек, вяжущих варежки участникам спецоперации

Новосибирские бабушки вяжут варежки для участников спецоперации. Фото: Центр имени Александра Невского

В молодежном центре имени Александра Невского проходит сбор пряжи, из которой местные бабушки будут вязать варежки для участников спецоперации. Об этом сообщила сибирячка Алена Ищенко на своей странице «ВКонтакте».

Как рассказала Алена КП-Новосибирск, представители Центра попросили ее помочь с размещением информации.

− У бабуль не хватает средств на покупку пряжи. Все варежки передаются в пункт сбора посылок, − объяснила Алена Ищенко.

Пряжу просят принести в Центр имени Александра Невского по адресу Большевистская 175/6. Телефон для связи: 89139126937 (Евгений Васильевич).

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