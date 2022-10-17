Новосибирск сковали 8-бальные пробки вечером 17 октября

На крупных развязках города произошли ДТП. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Вечером в понедельник, 17 октября, Новосибирск сковали пробки. По данным сервиса 2ГИС заторы достигли максимума в 8 баллов ранним вечером — как раз в то время, когда люди возвращаются с работы домой.

Сейчас ситуация на дорогах улучшилась, пробки оцениваются в 6 баллов. На некоторых крупных перекрестках и дорожных развязках города произошли серьезные ДТП.

Больше всего движение затрудненно по улицам Большевистской, Ипподромской, Гурьевской, на площади Инженера Будагова и площади Труда, а также на проезде Энергетиков и у ТЦ «МЕГА».

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