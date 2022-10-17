В Новосибирске до конца октября ограничат проезд по улице Салтыкова-Щедрина

Ограничения продлятся две недели. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске до конца октября ограничат движение по улице Салтыкова-Щедрина. Связано это с аварийным ремонтом теплотрассы, который планируют закончить за две недели.

— С 15 по 31 октября будет закрыт проезд по улице Салтыкова-Щедрина в районе дома №5. Также на 5 метров сужается проезжая часть в районе дома №7, — сообщили в мэрии.

Напомним, что до 15 декабря 2022 года закроется проезд по улице Курчатова в районе дома №17 по улице Рассветная.

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