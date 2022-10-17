В лесах Новосибирской области собрали вешенки и опята в середине октября

Грибной сезон в Новосибирской области еще не закрыт. Фото: Екатерина Соловьева

В лесах Новосибирской области еще не закрыли грибной сезон. В середине октября любители тихой охоты находят вешенки и опята. Об этом они рассказывают в группе «Грибы и грибные места НСО».

Минувшие выходные в регионе выдались ясными и сухими. Поэтому грибники решили попытать удачу и отправились на «разведку».

Многие вернулись домой не с пустыми руками. Самой частой находкой стали вешенки – съедобные грибы, которые достаточно неприхотливы. Также местные жители нашли несколько подтопольников и немного подмерзших опят.

Поздний урожай подтопольников. Фото: Екатерина Соловьева

В воскресенье сибирячка Екатерина Соловьева прогулялась по Кудряшовскому бору. Там она наткнулась на несколько съедобных дикоросов.

– Пришлось довольствоваться малым: букетик вешенок, пригоршня подтопольников, – рассказала Екатерина.

В лесу сибирячка встретила ежика. Фото: Екатерина Соловьева

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы собирают литрами подтопольник и груздь в конце грибного сезона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber