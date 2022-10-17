В Новосибирске водитель «Хонды» врезался в «Тойоту» и покинул место ДТП

В Новосибирске ищут водителя «Хонды», покинувшего место ДТП. Фото: Инцидент Новосибирск

Водитель Honda Stream сдавал назад и врезался в стоящий на парковке автомобиль Toyota Corona Premio. После этого виновник аварии покинул место ДТП, рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел в воскресенье,16 октября, по адресу улица Ясный берег, 9. Как видно на фото, «Тойота» получила не слишком серьезные повреждения. На корпусе можно заметить небольшие вмятины и несколько потертостей.

На место вызвали сотрудников ДПС. Они оформили дорожно-транспортное происшествие и объявили водителя «Хонды» в розыск.

На данный момент неизвестно, удалось ли найти виновника аварии.

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