Подрядчика оштрафовали на 1,7 миллиона рублей за срыв строительства домов для детей-сирот в Новосибирской области

Компания сорвала сроки по строительству 4 домов для детей-сирот.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подрядчика оштрафовали на 1,7 миллиона рублей за срыв строительства 4 домов для детей сирот в Чановском районе Новосибирской области. Нарушение исполнения муниципальных контрактов выявила прокурорская проверка.
— Организация заключила несколько контрактов общей стоимостью более 69 миллионов рублей на строительство 4 жилых домов блокированной застройки в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, — сообщили в региональной прокуратуре.
Через два месяца после заключения контрактов подрядчик так и не приступил к их выполнению, сорвав сроки исполнения, что привело к последующему расторжению контрактов.
— Руководитель организации признан виновным в неисполнении предусмотренных контрактом обязательств и ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 1,7 миллиона рублей, — пояснили в ведомстве.
Помимо штрафа организацию на 2 года внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.
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