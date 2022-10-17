Подрядчика оштрафовали на 1,7 миллиона рублей за срыв строительства домов для детей-сирот в Новосибирской области

Компания сорвала сроки по строительству 4 домов для детей-сирот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подрядчика оштрафовали на 1,7 миллиона рублей за срыв строительства 4 домов для детей сирот в Чановском районе Новосибирской области. Нарушение исполнения муниципальных контрактов выявила прокурорская проверка.

— Организация заключила несколько контрактов общей стоимостью более 69 миллионов рублей на строительство 4 жилых домов блокированной застройки в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, — сообщили в региональной прокуратуре.

Через два месяца после заключения контрактов подрядчик так и не приступил к их выполнению, сорвав сроки исполнения, что привело к последующему расторжению контрактов.

— Руководитель организации признан виновным в неисполнении предусмотренных контрактом обязательств и ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму более 1,7 миллиона рублей, — пояснили в ведомстве.

Помимо штрафа организацию на 2 года внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер