В регионе вдвое увеличено количество населенных пунктов для газификации — в 4 района области газ придет впервые

На догазификацию потратят 23,5 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительством Новосибирской области утверждены новые направления для газификации — в Чистоозёрный, Купинский, Баганский и Карасукский районы природный газ по сети придёт впервые. Потратят на догазификацию 23,5 миллиарда рублей.

По словам министра ЖКХ региона Дениса Архипова, провести газ в четыре района области стало возможно после июньского экономического форума, прошедшего в Санкт-Петербурге. Там между Новосибирской областью и ПАО «Газпром» было подписано дополнение к программе по развитию газоснабжения и газификации региона. В рамках и запланировали газификацию нового направления Чистоозерный — Купинский — Баганский — Карасукский районы, а также отдельных населенных пунктов. Это решение позволило вдвое увеличить число населённых пунктов в программе газификации Новосибирской области (плюс к программе — 33 населённых пункта, 31307 домовладений).

Напомним, по программе догазификации Губернатор Андрей Травников поручил в отношении тех льготных категорий граждан, которым полагалась 50-процентная компенсация стоимости внутридомового газового оборудования — увеличить эту компенсацию до 100 процентов с ограничением стоимости — не более 100 тысяч рублей. Работа ведётся Правительством Новосибирской области в рамках исполнения поручений Президента РФ о догазификации домовладений без привлечения средств граждан.

Ранее КП-Новосибирск писала, что газифицировать планирую 117 населённых пунктов в четырех указанных районах региона — это 15 507 домовладений.

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