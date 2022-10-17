В Новосибирске пенсионер заплатит 3,8 млн рублей за трату электричества на киоски с фруктами

Энергетики постоянно отключали незаконного потребителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 65-летний пенсионер получил приговор за незаконное подключение электричества к киоскам и гаражу. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

По данным прокуратуры, подсудимый решил незаконно провести электричество в два киоска по продаже фруктов на улице Трикотажной и в гараж на улице Республиканской. В ноябре 2017 года мужчина протянул кабели от электросетей. После чего к нему пришли сотрудники РЭС с проверкой и отключили электроэнергию.

- События происходили с 2017 года по 2020 год, периодически приходили сотрудники РЭС и отключали его, он вновь подключал себе свет. Энергетики составили 22 акта о незаконном использовании электроэнергии, подавали жалобы во все инстанции. Следователи возбудили уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Наталья Гончарова.

Пенсионер отрицал вину, так как два киоска и гараж ему не принадлежат. Однако свидетели дали показания, что фактически подсудимый управляет этими зданиями.

- Суд назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год . Ранее мужчина был не судим, получил гражданство РФ, женат, имеет детей и внуков. Подсудимый также должен выплатить ущерб более чем в 3, 86 млн рублей. Вину он не признал, намерен обжаловать приговор, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

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