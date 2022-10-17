Новосибирские школьники извинились на камеру после видео про унитаз

По словам ребят, с работой санузлов в их школе все нормально, ролик же они засняли, когда шел ремонт. Фото: кадры из видео

Ученики выпускного класса одной из школ Оби записали видеоизвинение после ролика о работе школьных унитазов. Ребята засняли, как вода из сливного бачка выливается на пол, минуя унитаз и заливая все вокруг. Видео было опубликовано 15 октября в паблике ВКонтакте «Город Обь Онлайн».

— Данное изобретение способно выполнять целых две функции, вместо обещанной одной, — пошутили авторы ролика.

Видео было залито в конце прошлой недели. А сразу после выходных ребята записали новый ролик, где извинились и объяснили ситуацию. По их словам, с работой санузлов в их школе все нормально. Ролик же был снят во время ремонта.

— Зайдя в туалет, где как раз таки проводился ремонт канализационной системы, мы сняли видео. В общем туалет сейчас отремонтирован. Сейчас все выглядит хорошо. Это был ремонт. Школа шикарная. Все нормально, — объяснились выпускники.

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