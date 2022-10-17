Новосибирцы спасли прохожего, упавшего на остановке с инсультом

Прохожие вызвали "скорую". Фото: Предоставлено Алексеем Коваленок

Новосибирцы спасли мужчину, потерявшего сознание на остановке «Площадь Станиславского». Инцидент случился днем 16 октября возле дома на улице Титова, 30.

- Около 17:00 я подошел к остановке, увидел человека без сознания. Он едва дышал, алкоголем от него не пахло. Я попросил торговцев фруктами положить ему под голову мешок с метками для овощей, так как при инсульте нужно под голову что-то класть. Прохожие уже вызвали «скорую», через 5 минут приехали врачи, - сообщил КП-Новосибирск очевидец Алексей Коваленок.

Пациентом оказался мужчина старше 40 лет. Врачи дали ему понюхать нашатыря, и он начал подавать признаки жизни. Затем мужчину забрала скорая. Пользователи соцсетей похвалили неравнодушных прохожих:

- Хоть скорую вызвали. А не мимо прошли, как в 99 % случаев..., - уверена сибирячка.

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