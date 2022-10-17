Новосибирец порезал соседа, застукав в постели с сожительницей

Мужчина набросился с ножом на любовника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 48-летний рабочий порезал ножом соседа, застукав его в постели с сожительницей. Конфликт случился 19 октября 2021 года в доме по улице 4-й переулок Римского-Корсакова.

По данным следствия, утром подсудимый ушел на работу, а его сожительница пригласила в гости соседа-мигранта и его жену. После застолья сосед отправил свою жену укладывать детей спать, а сам остался с сожительницей подсудимого.

Когда 48-летний мужчина вернулся с работы пораньше, то застал голую жену на диване, а сосед же в тот момент одевался. Увидев такую картину, ревнивец пошел на кухню за ножом. Он накинулся на соседа и нанес ему порез руки и ранение печени. Тот оборонялся табуреткой. После чего сосед выхватил нож из рук ревнивца и убежал. Скорую помощь дождался на улице.

Полиция задержала нападавшего, тот не признал вины. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- Ранее мужчина был не судим, воспитывал двоих детей. С сожительницей проживал вместе 18 лет, ранее они сходились и расходились. С учетом смягчающих обстоятельств Ленинский районный суд назначил ему 2 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Надежда Ракова.

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