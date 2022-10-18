Инцидент произошел ночью на кухне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска пырнула мужа ножом. По словам пострадавшего, в тот день он распивал спиртное вместе с супругой и знакомыми на кухне.

- Около полуночи он ушел спать, а его супруга принесла ему стакан воды и поставила рядом с диваном, на котором он лежал. Спустя время он проснулся, встал с дивана и запнулся о данную кружку, из-за чего упал на пол. Потом встал и пошел на кухню. На кухне была супруга и знакомые, они стояли возле раковины, а супруга у угла стола. Женщина резала колбасу на бутерброды. Заходя на кухню, мужчина поскользнулся, так как у него были мокрые ноги из-за того, что он до этого запнулся о кружку с водой. Жена в это время на него повернулась, держа в правой руке нож. Он упал на нее и обо что-то ударился головой. Далее он очнулся в больнице, - говорится в приговоре.

Также в приговоре написано, что изначально женщина призналась в содеянном.

- Она рассказала, что ее супруг пьяный начал скандалить. Она кинула в него табуретку, а потом взяла в руки нож и начала им махать. Во время суда женщина свою вину не признала и сказала, что первые показания дала в страхе не вернуться к детям, - написано на сайте суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Женщину осудили на 1 год 6 месяцев и отправили отбывать срок в исправительную колонию общего режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер