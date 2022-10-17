В Новосибирске водитель маршрутки хотел высадить пассажирку из-за оплаты проезда мелочью

Пассажирка хотела расплатиться за проезд мелочью. Фото: Инцидент Новосибирск

Водитель одной из новосибирских маршруток отказался везти пассажирку, которая хотела расплатиться за проезд мелочью. О странной ситуации сама девушка рассказала в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам сибирячки, все произошло в маршрутном такси №19. Она зашла в общественный транспорт на остановке «Автовокзал».

Зайдя в салон, девушка достала деньги для оплаты проезда. Ей нужно было заплатить 35 рублей. Пассажирка подала водителю три десятирублевых монеты и 10 монет номиналом 50 копеек.

Увидев мелкие деньги, шофер начал возмущаться. Мужчина остановил маршрутку и дал понять, что дальше не поедет.

− Людей в маршрутке не было, от этого было еще страшнее, − поделилась автор публикации.

Часть диалога она записала на видео. В конце записи слышно, что водитель швырнул монеты на пол и завел мотор. Неизвестно, довез ли шофер сибирячку до нужного места.

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