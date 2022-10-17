В Баганском районе Новосибирской области ввели карантин после укуса ребенка бешеной лисой

Карантин продлится до 12 декабря. Фото: Александр КОЦ

В Баганском районе Новосибирской области ввели карантин на два месяца после укуса ребенка бешеной лисой. Произошел инцидент 7 октября в селе Лозовское. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

— В последнее время выходы лис в населённые пункты участились. Нелишне напомнить, что подходить близко к людям несвойственно диким животным, и выход на прямой контакт с человеком — один из признаков бешенства. Подобного общения лучше избегать, а в случае укуса нужно срочно обратиться к медикам. Бешенство, которым часто болеют лисы — смертельно опасное заболевание. Если в контакте с дикими животными были домашние питомцы, то не обходимо обратится к ветеринарным специалистам, — сообщили в администрации Баганского района.

Через неделю после произошедшего губернатор Андрей Травников подписал распоряжение об установлении карантина по бешенству на территории села Лозовское. Продлится он два месяца до 12 декабря 2022 года.

— В течение срока карантина на территории села запрещается лечение восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты. Запрещается перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, а также снятие шкур с трупов восприимчивых животных, — указано в распоряжении.

Также на время карантина запрещается проводить ярмарки и торги, связанные с восприимчивыми животными.

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