В Новосибирске пристраивают пса, хозяйку которого сдали в дом престарелых. Фото: «Пристройство животных в Новосибирске и НСО».

В Новосибирске зоозащитники пристраивают пса Матвея. Животное попало в приют после того, как его заботливая хозяйка исчезла.

– Пес жил с любящей хозяйкой. Она заботилась о нем, ухаживала. Но потом ее забрали в дом престарелых. Вскоре после этого пса привезли в приют, – рассказали волонтёры группы «Пристройство животных в Новосибирске и НСО».

Псу Матвею 5 лет. Он спокойный, послушный и дружелюбный. Сможет жить в частном доме или коттедже в теплой будке.

Познакомиться с собакой можно в приюте Академгородка. Задать вопросы по псу можно по телефону: 8-923-242-70-23 Анастасия

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber