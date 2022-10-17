Владелец автопарковки в новосибирском Толмачево нарушил права инвалидов

В аэропорту Толмачево владелец автомобильной парковки нарушил законодательство о соцзащите инвалидов. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В аэропорту Толмачево владелец автомобильной парковки нарушил законодательство о соцзащите инвалидов. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Обращение приняли на личном приеме прокурора. Новосибирская транспортная прокуратура и представители Новосибирской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» проверили, как исполняется законодательство об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры в регионе.

В ходе проверки выяснилось, что владелец автопарковки в Толмачево − ООО «НОВАПОРТ Трейнинг», не разместил на объекте информацию о том, как люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить услугу.

Кроме того, в интернете не было данных об оборудованных у аэропорта местах для автомобилей инвалидов.

− В этой связи руководителю общества внесено представление об устранении нарушений закона, − отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«НОВАПОРТ Трейнинг» в полном объеме устранил все нарушения. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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