В Новосибирске поймали трех бурятов, пытавшихся сбыть в городе крупную партию наркотиков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске завершили расследование уголовное дела в отношении трех бурятов. Они сбывали в городе наркотики. Поймали злоумышленников за попыткой сбыта крупной партии рядом с железнодорожной станцией Нижняя Ельцовка. Об этом сообщили в УТ МВД СФО.

– Оказались наркодилерами ранее судимый 21-летний юноша и его ранее несудимая 22-летняя знакомая. Молодые люди намеревались сбыть через тайники-закладки крупную партию запрещенного вещества. Позже транспортные полицейские в рамках полученной оперативной информации задержали еще одного участника данной группы, которым также оказалась 19-летняя уроженка республики Бурятия, – уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

Жили молодые преступники в арендованной квартире. Во время обысков там нашли свыше полкилограмма наркотика.

Задержанные пояснили, что приехали в Новосибирск из Бурятии. На наркотиках хотели поднять денег. На арендованной квартире фасовали крупные партии запрещенных веществ на более мелкие, после чего сбывали в городе.

В отношении бурятов возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Им светит до 20 лет лишения свободы.

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