Под Новосибирском на «Северном обходе» водитель «Тойоты» врезался в грузовик и погиб. Фото: Гибдд по Новосибирску.

Смертельное ДТП произошло в Мошковском районе Новосибирской области. Там на дороге «Северный обход» Новосибирска пожилой водитель на «Тойоте» врезался в грузовик. Произошла авария вечером 16 октября, сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

– Водитель 1960 года рождения ехал на автомобиле TOYOTA RAUM по стороне проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, автодороги «Северный обход г. Новосибирска» в сторону Кемерово. Там он столкнулся с автомобилем MERCEDES-BENC ACTROS с полуприцепом. Большегрузом управлял водитель 1987 года рождения, – уточнили в Госавтоинспекции.

Пожилой водитель «Тойоты» погиб в жёстком столкновении.

Полицейские проводят проверку после аварии. Устанавливают все обстоятельства случившегося.

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