Ломбард в Новосибирске оштрафовали за выдачу кредитов без лицензии

Новосибирский ломбард продолжал деятельность незаконно после того, как у него забрали лицензию. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ломбард незаконно продолжал выдавать кредиты после исключения из реестра. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Компанию «Ломбард Изумруд» исключили из госреестра ломбардов в июле 2022 года. Но даже без лицензии организация продолжала выдавать кредиты и займы. Слово «ломбард» из названия компания тоже не убрала.

Прокуратура Дзержинского района выписала владельцу представление и штраф в 30 тысяч рублей. На данный момент предприниматель устранил все выявленные нарушения.

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