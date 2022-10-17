Под Новосибирском мужчина забил табуреткой и изнасиловал собутыльника.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области будут судить 35-летнего мужчину. Его обвиняют в жестком убийстве и изнасиловании собутыльника. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
– Следствие установило, что 25 декабря 2021 года обвиняемый пьянствовал с 38-летним знакомым в квартире в рабочем поселке Колывань. Они распивали спиртное и поссорились. Потерпевший оскорбил приятеля. Тот пришел в ярость. Он с особой жестокостью умышленно и целенаправленно руками, ногами, а также табуреткой избил потерпевшего. После чего совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Потерпевший от полученных повреждений умер, – уточнили в Следственном комитете.
Агрессора задержали на месте преступления. На время следствия его отправили в СИЗО.
Вину в преступлении он признал частично.
В ближайшее время дело в отношении сибиряка рассмотрят по существу в суде.
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