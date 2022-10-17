На Северном объезде Новосибирска автомобиль проехал по встречке и чуть не спровоцировал ДТП

АВтомобиль красного цвета ехал по встречке. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

На Северном объезде Новосибирска заметили водителя, который ехал по встречной полосе. Из-за этого чуть не произошло ДТП, сообщили в группе «АСТ-54».

По словам подписчицы, нарушителя она встретила вечером в воскресенье, 16 октября. Водитель ехал на красном автомобиле. Его опасный маневр сняла камера видеорегистратора.

− Машина продолжительное время двигалась по встречной полосе, − уточнила сибирячка.

Чтобы избежать лобового столкновения, местной жительнице пришлось резко вильнуть вправо, подрезав грузовик. Автор публикации обратилась к водителю большегруза и извинилась за свои действия. Она добавила, что другого выхода у нее не было.

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