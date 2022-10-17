В Новосибирске охранники вызвали скорую пьяному мужчине: он лежал в луже крови

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

14 октября около 19.00 в супермаркете «Пятерочка» на улице Оловозаводской произошла следующая ситуация: у покупательницы из уха выпала золотая сережка и закатилась под стол кассира. Женщина испугалась, что стоящие рядом покупатели найдут ее и заберут себе, и потому потребовала вызвать охрану. Прибывшие бойцы ГБР-11, уяснив суть происшествия, оцепили кассу и предоставили женщине возможность найти украшение. Подобрав сережку, дама поблагодарила «гвардейцев» за оказанную ей помощь и покинула магазин.

15 октября в 21.15 в алкомаркете на улице В. Уса покупатель увидел под бутылкой коньяка ценник 110 рублей и решил совершить покупку. На кассе выяснилось, что бутылка стоит больше 300 рублей. Мужчина потребовал, чтобы коньяк был продан ему по цене, указанной на ценнике. Кассир вызвала ГБР-76 ГВАРДИИ. Прибывшие охранники установили, что покупатель ошибочно посмотрел не на тот ценник - 110 рублей стоил пакетик кошачьего корма, а не коньяк. 16 октября этот же экипаж ГБР, проезжая в 16.52 по 15-му Бронному переулку, увидел лежащего на пешеходном переходе мужчину. Подъехав к нему, бойцы обнаружили, что человек находится без сознания и лежит в луже крови. Через дежурную часть они вызвали на место происшествия скорую помощь. Медики осмотрели пострадавшего и установили, что мужчина жив, но находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и к тому же получил травмы и ранения при падении на асфальт. Он был приведен в чувство и передан родственникам.

В этот же день в 19.18 в приемном покое Городской клинической больницы молодой человек, заявив, что его мучают нестерпимые боли во всем теле, требовал поставить ему наркотическое обезболивающее. Ему в этом было отказано. Вызванные тревожной кнопкой бойцы ГБР-6 выпроводили парня из больницы.

17 октября в 5.36 бойцы ГБР-76 ГВАРДИИ оказали помощь женщине, сбежавшей от пьяного мужа и укрывшейся на автозаправочной станции на улице Петухова. Позже они доставили ее в полицию для подачи заявления.