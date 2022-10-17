В Новосибирской области мужчина незаконно застрелил лося из охотничьего ружья

В Ордынском районе задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ордынском районе задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Государственный инспектор по охране животного мира обнаружил место забоя лося недалеко от автодороги. Он сообщил о находке в местный отдел полиции.

В указанное место приехали сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы. Они осмотрели территорию и изъяли останки дикого животного. Также там заметили следы, оставленные автомобилем УАЗ.

Спустя некоторое время стражи правопорядка вышли на след нарушителя. Им оказался житель деревни Ерестная Ордынского района. Правоохранители осмотрели принадлежащую мужчине машину. Из нее изъяли вещи, плед, полимерные пакеты и нож со следами вещества бурого цвета.

− Мужчина признался в незаконной добыче лося и пояснил, что какие-либо соответствующие разрешительные документы и лицензии у него отсутствуют, − отметили в МВД.

Удалось установить, что сибиряк убил лося из незарегистрированного охотничьего ружья. После этого он разделал тушу, разложил мясо по мешкам и вывез все в лес. Там житель Новосибирской области скрыл улики − гладкоствольное ружье, а также лосиное мясо.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». На время расследования мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Сузунском районе Новосибирской области 28-летний охотник убил лося в заказнике.

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