Новосибирец выплатил долг по алиментам и рассчитался с тёщей, чтобы не потерять квартиру. Фото: УФССП по НСО.

43-летний новосибирец не платил алименты сыну, а еще не отдавал долги бывшей тёще. Ребенку он задолжал 700 тысяч рублей, а экс-родственнице – 1,7 млн. Он решил рассчитаться с ними в страхе потерять квартиру.

Должник узнал, что его квартиру в Бердске оценят в 4,7 млн рублей и спустят с молотка в счет погашения долгов. Сначала он нашел деньги, чтобы рассчитаться с тёщей – 1,7 млн рублей. А потом нашел сумму в 700 тысяч рублей, чтобы погасить долг по алиментам перед сыном.

– После погашения алиментного долга в размере 700 тысяч рублей, все запреты судебный пристав сняла, – сообщили в УФССП по Новосибирской области.

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