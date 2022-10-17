В Новосибирске на Большевистской улице образовалась пробка в 6 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 17 октября, в Новосибирске улицу Большевистскую сковала пробка в 6 баллов. Затор образовался при движении в сторону центра города и Речного вокзала. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс Пробки».
Известно, что спровоцировали пробку 2 аварии. Произошли ДТП рядом с остановкой «Храм Михаила Архангела», а также в районе улицы Восход. Кроме того, на участке вели дорожные работы, что также затруднило движение. Также затор сейчас наблюдается и на Октябрьском мосту.
Ранее сообщалось, что уровень пробок на утро 17 октября в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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