Бюджетникам Новосибирской области с 1 октября подняли зарплаты на 4 %

В Новосибирской области бюджетникам проиндексировали зарплаты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работникам бюджетной сферы в Новосибирской области поднимают зарплаты с 1 октября. Об очередной индексации зарплат губернатор региона Андрей Травников рассказал в понедельник, 17 октября, на оперативном совещании в областном правительстве.

– Прогноз по годовой инфляции поступил, поэтому принято решение по второй индексации зарплат для бюджетников, не попадающих под майские указы. Индексация состоится с 1 октября и составит плюс 4 процента, – заметил Андрей Травников.

Средства на повышение зарплаты предусмотрены в бюджете региона. Губернатор подчеркнул, что работники должны увидеть повышение уже при получении зарплаты за октябрь.

Напомним, в прошлый раз индексацию в 10 % проводили с 1 июля.

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