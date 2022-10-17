«Расцветай на Зорге»: для влюбленных в левобережье

Преимущество квартала «Расцветай на Зорге» - уютное пространство с безопасными дворами, спортивными площадками и детскими зонами. Фото: ГК «Расцветай»

С каждым годом левый берег Новосибирска становится все комфортнее и привлекательнее для жизни. Развитая транспортная инфраструктура, большое количество торговых комплексов, детских садов, школ и медицинских центров, парков, зеленых зон и близость к Оби - все это преимущества левобережья.

Квартал «Расцветай на Зорге», расположенный в Кировском районе, - выверенное сочетание всех плюсов левого берега. Камерная внутриквартальная атмосфера и развитая социальная и транспортная инфраструктура локации делают «Расцветай на Зорге» комфортным для молодых людей и семей с детьми.

В 2 минутах ходьбы - остановка общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», три средние общеобразовательные школы, пять детских садов и семь супермаркетов.

В 15 минутах на автомобиле - выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска - Бугринский мост, соединяющий Кировский, Первомайский и Октябрьский районы. В 20 минутах езды от «Расцветай на Зорге» - метро «Площадь Маркса», центр новосибирского левобережья. Жителям «Расцветай на Зорге» летний отдых за городом не придется планировать заранее: всего 30 минут по Советскому шоссе на машине - и вы в одном из живописных мест Новосибирской области - на Обском водохранилище. Побережье Обского моря - это оборудованные пляжи, современные базы отдыха и места для активного времяпрепровождения.

В 10 минутах пешком - одна из достопримечательностей Кировского района - Затулинский дисперсный парк. Эта локация по красоте и благоустройству не уступает Михайловской набережной. Дисперсный парк - комплекс небольших парков, скверов, культурных и спортивных объектов, расположенных внутри жилых кварталов. Они связаны между собой пешеходными дорожками вдоль улиц. В парке установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым прогулки здесь будут комфортными и безопасными.

Кроме того, преимущество нового квартала - уютное пространство с безопасными дворами, спортивными площадками и детскими зонами.

В «Расцветай на Зорге» представлена широкая ассортиментная линейка студий, одно- и двухкомнатных квартир с рациональными планировками, без лишних квадратных метров, которые можно зонировать по своему вкусу.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а

Тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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