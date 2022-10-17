Водитель сгорел заживо в ДТП с двумя фурами под Новосибирском

Точную причину смерти водителя установят позже. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В ночь на понедельник, 17 октября, в поселке Горный Тогучинского района столкнулись и вспыхнули две фуры. Как сообщил очевидец в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», один из водителей умер прямо в авто.

– Сгорел заживо, вытащить не успели, – прокомментировал свидетель ДТП, приславший видео.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области прокомментировали ЧП.

– Из-за удара машин произошло возгорание. По оперативной информации, водитель горящего грузовика скончался на месте, – сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 03:42. Огонь охватил 33 квадратных метра. Пожар потушили за пару минут.

– Помимо тушения возгорания, личный состав дежурного караула проверил аккумуляторы транспортных средств для исключения возможности повторного воспламенения. Затем огнеборцы провели смыв топлива с проезжей части, – добавили в пресс-службе.

Одна фура полностью уничтожена огнем, у второго автомобиля лишь небольшие повреждения корпуса из-за столкновения.

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