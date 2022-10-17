В Сузунском районе Новосибирской области 28-летний охотник убил лося в заказнике

Браконьер убил лося под Новосибирском.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области на территории заказника «Сузунский» 28-летний местный житель без лицензии убил лося. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.
Полицейские нашли дома у браконьера патроны, мясо, ружье и одежду с засохшими пятнами крови. Мужчина во всем признался и показал место, где был застрелен лось. Жизнь животного оценили в 80 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье о незаконной охоте. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Если его вину докажут, браконьеру может грозить до 2 лет колонии.
Напомним, ранее в Убинском районе полиция поймала еще одного браконьера, убившего лося.
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