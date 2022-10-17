Экс-глава комитета рекламы Новосибирска Дмитрий Лобыня не смог смягчить приговор за получение взяток

Дмитрию Лобыне не смягчили приговор. Фото: Мария НОВИКОВА

Адвокат экс-председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни не смог обжаловать в суде приговор за взятки. Информацию опубликовали в картотеке дел Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

– Кассационную жалобу на приговор Дзержинского районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда оставить без удовлетворения, – указано в документах на сайте суда.

Напомним, Лобыню осудили по 7 эпизодам взятки в значительном размере и одной – в крупном размере. Одну взятку он получил лично, остальные через посредника. Также он незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.

Бывшего главного рекламщика Новосибирска приговорили к 5 годам и 9 месяцам исправительной колонии строгого режима. Также Лобыне выписали штраф на 2 миллиона рублей. В течение 6 лет ему запрещено занимать организационные должности в госорганах.

– Суд пришел к обоснованному выводу о необходимости исправления Лобыни Д.С. в условиях изоляции от общества, в связи с чем назначил ему наказание в виде реального лишения свободы, – отмечено в документе.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что Дмитрий Лобыня получил взятки почти на миллион рублей. Ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, но затем смягчили до двух. В суде мужчина раскаивался.

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