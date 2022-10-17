В Новосибирске вернули прежнюю схему движения трамвая № 13

В Новосибирске восстановили двухпутное движение трамвая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске восстановили контактную сеть трамваев в центре города после ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
На участке улицы Серебренниковской от здания Минтруда региона до здания ГУ МВД России по Новосибирской области восстановили двухпутные трамвайные пути.
С 16 октября маршрут № 13 снова ходит по улице Серебренниковской по двум путям.
Напомним, ранее из-за капитального ремонта теплосетей реверсивное движение трамвая №13 вводили с мая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер