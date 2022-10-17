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Общество17 октября 2022 1:55

В Новосибирске вернули прежнюю схему движения трамвая № 13

Восстановлено двухпутное движение по Серебренниковской
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске восстановили двухпутное движение трамвая.

В Новосибирске восстановили двухпутное движение трамвая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске восстановили контактную сеть трамваев в центре города после ремонта теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

На участке улицы Серебренниковской от здания Минтруда региона до здания ГУ МВД России по Новосибирской области восстановили двухпутные трамвайные пути.

С 16 октября маршрут № 13 снова ходит по улице Серебренниковской по двум путям.

Напомним, ранее из-за капитального ремонта теплосетей реверсивное движение трамвая №13 вводили с мая.

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