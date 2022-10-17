Новосибирец жестоко избил мужчину, задолжавшего ему денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске с тяжелыми травмами госпитализировали 39-летнего мужчину. Медики сообщили в полицию о пациенте. По их словам, кто-то жестоко избил его по голове и телу. Сам пострадавший заявил, что поколотил его новый знакомый.

– Полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру пострадавшего на улице Объединения. Он избил жертву и украл у него мобильный телефон. Ущерб составил 18 тысяч рублей. Нападавшего задержали. Оказался им 39-летний новосибирец. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Оперативники выяснили, что пострадавший задолжал новому знакомому денег. Тогда тот так решил выбить долг. Похищенный телефон подозреваемый сбыл, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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