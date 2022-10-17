Рассказываем про пробки в Новосибирске 17 октября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 17 октября 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Затруднено движение также по улицам Станционной, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Титова, Троллейную, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко. Заторы на улицах Новогодней, Блюхера, Советском шоссе, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского. Затруднено движение и на Октябрьском мосту.
На правом берегу пробки на Никитина, Восход, Кирова, Добролюбова и Бориса Богаткова.
Уровень пробок на утро 17 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер