Рассказываем про пробки в Новосибирске 17 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 17 октября 2022 года: сложно проехать по улице Широкой. Затруднено движение также по улицам Станционной, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Титова, Троллейную, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко. Заторы на улицах Новогодней, Блюхера, Советском шоссе, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского. Затруднено движение и на Октябрьском мосту.

На правом берегу пробки на Никитина, Восход, Кирова, Добролюбова и Бориса Богаткова.

Уровень пробок на утро 17 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber