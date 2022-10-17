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Общество17 октября 2022 1:07

В Новосибирске две компании девушек подрались на танцполе в баре

После этого их выгнали из заведения
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске две компании девушек подрались на танцполе в баре.

В Новосибирске две компании девушек подрались на танцполе в баре.

Фото: Николай Александров

В Новосибирске в баре на Советской произошла потасовка между посетительницами. Они подрались на танцполе. Об инциденте сибирячки написали на «Флампе».

По словам девушек, все произошло, как только они пришли в бар. Они купили алкоголь и пошли на танцпол. Но на них напала другая компания отдыхающих.

– Какая-то неадекватная компания девушек накинулась на девушку из нашей компании, разбила телефон. Ее еле оттащили от нас, – уточнили жительницы Новосибирска.

В итоге обе стороны конфликта выгнали из бара. Девушек это возмутило, так как конфликт они не затевали. Деньги за спиртное им не вернули.

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