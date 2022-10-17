Преподаватель НГУ издал новый сборник стихов

Преподаватель НГУ выпустил новый сборник стихов. Фото: Навигатор / Юрий ТАТАРЕНКО.
Преподаватель Гуманитарного института НГУ, член Союза писателей и Союза журналистов России Павел Куравский выпустил новый сборник стихов «Коршун над нами». Как сообщает «Навигатор», издать книгу помог грант Минкульта региона.
Всего вышло 300 экземпляров 104-страничного сборника. Там опубликованы более 70 произведений из разных творческих периодов поэта. Некоторые из них посвящены селу Спирино в Ордынском районе, где родился Павел Куравский.
– В своих стихах хочу продлить себя. Мне важно передать свои эмоции, но это не отменяет поиска интересных форм, – рассказал автор.
Прийти на встречу с поэтом можно будет 23 ноября. Мероприятие пройдет в театральном зале НГОНБ.
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