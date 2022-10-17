Погода в Новосибирске на 17 октября 2022 года: придут дожди и похолодание

Новосибирск ждут дожди.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В понедельник, 17 октября, погода в Новосибирске резко изменится: на смену теплым выходным придут дожди и похолодание.
- По области температура воздуха понизится до плюс 7 - плюс 12 градусов (непосредственно в Новосибирске будет плюс 7 - плюс 9 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ночью по области похолодает до плюс 2 - плюс 7 градусов (в Новосибирске будет плюс 3 - плюс 5 градусов).
Во вторник похолодание продолжится: днем в области будет плюс 4 - плюс 9 градусов. Ожидаются дожди с мокрым снегом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер