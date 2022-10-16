В Новосибирске водитель «ГАЗели» перевозил двух детей в кузове

Детей везли в кузове.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Двое детей выглядывают из кузова, а потом прячутся за брезентом: такую картину наблюдали водители в Новосибирске. Очевидцы рассказали о произошедшем в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- На Гусинобродском шоссе водитель «ГАЗели» решил перевезти двоих детей в кузове, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники ГИБДД:
- Когда личность водителя будет установлена, его привлекут к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, - пояснили в ГИБДД по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер