В Новосибирске собрали 6500 аптечек для военнослужащих на СВО

Аптечки уже отправлены участникам спецоперации. Фото: vk.com/a_lokot
С просьбой помочь обеспечить лекарствами военнослужащих, участвующих в спецоперации, к мэрии Новосибирска обратился областной Минпромторг. Муниципальная аптечная сеть подключилась к решению этой важной задачи.
- В каждой тактической аптечке есть медицинский жгут-турникет, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, антибиотики, обезболивающие, противошоковые средства, - пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Всего за сутки в столице Сибири собрали 6500 таких аптечек: они уже отправлены участникам спецоперации.
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