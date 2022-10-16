В Новосибирске собрали 6500 аптечек для военнослужащих на СВО

Аптечки уже отправлены участникам спецоперации. Фото: vk.com/a_lokot

С просьбой помочь обеспечить лекарствами военнослужащих, участвующих в спецоперации, к мэрии Новосибирска обратился областной Минпромторг. Муниципальная аптечная сеть подключилась к решению этой важной задачи.

- В каждой тактической аптечке есть медицинский жгут-турникет, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, антибиотики, обезболивающие, противошоковые средства, - пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Всего за сутки в столице Сибири собрали 6500 таких аптечек: они уже отправлены участникам спецоперации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber