В Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 9 из 10 баллов

Сибиряки почувствовали неприятные запахи в воздухе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплое воскресенье, увы, не порадовало новосибирцев свежим воздухом: 16 октября сервис AirVoice показал ухудшение качество воздуха в столице Сибири до 9 баллов из 10. Портал посоветовал сибирякам посидеть дома и без необходимости не выходить на улицу.

Однако в понедельник, 17 октября, ситуация в Новосибирске начнет меняться.

- Похоложает до плюс 9 градусов, начнутся дожди, - пояснили в новосибирском гидрометцентре.

А это значит, что станет меньше условий, благоприятствующих накоплению вредных примесей в воздухе.

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