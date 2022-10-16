В Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 9 из 10 баллов

Сибиряки почувствовали неприятные запахи в воздухе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Теплое воскресенье, увы, не порадовало новосибирцев свежим воздухом: 16 октября сервис AirVoice показал ухудшение качество воздуха в столице Сибири до 9 баллов из 10. Портал посоветовал сибирякам посидеть дома и без необходимости не выходить на улицу.
Однако в понедельник, 17 октября, ситуация в Новосибирске начнет меняться.
- Похоложает до плюс 9 градусов, начнутся дожди, - пояснили в новосибирском гидрометцентре.
А это значит, что станет меньше условий, благоприятствующих накоплению вредных примесей в воздухе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер