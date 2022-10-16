В Новосибирске у восьми сотрудников электродного завода заподозрили рак

Обследование проводилось на заводе. Фото: Минздрав Новосибирской области.

Сотрудники АО «Энергопром-Новосибирский электродный завод» поучаствовали во Всероссийском проекте «Рак боится смелых». Сам проект проводится специально для предприятий, участвуют в нем 24 региона.

Как сообщает МИнздрав Новосибирской области, на завод приехали врачи онкологического и кожно-венерологического диспансеров, областной клинической больницы, Линевской и Искитимской больниц. Они привезли с собой передвижной медицинский комплекс Тогучинской ЦРБ, где делали маммографию.

Сотрудников завода обследовали онколог, дерматовенеролог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. После скрининга у 8 сотрудников предприятия заподозрили онкологию и направили на дополнительное обследование.

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