Полиция начала проверку после стрельбы из люка автомобиля в Новосибирске

Кадр из видео со трельбой. Фото: телеграм-канал «Baza».

Ролик о стрельбе из люка автомобиля в Новосибирске появился в телеграм-канале «Baza». В кадре видно, что в машине находятся трое парней.

- Мне интересно просто, громко ли в машине будет, - заявил один из них.

После выстрела крышка ствольной коробки попала прямо в лоб человеку, который снимал поездку.

Сейчас в обстоятельствах всего произошедшего разбирается полиция.

- Проводится проверка, устанавливается, кто именно находился в авто и где проходила съемка, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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