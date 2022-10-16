В Новосибирске мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер»

Мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер».
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер» на улице 1905 года, 69: об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Тело мужчины было накрыто белой тканью, на месте работали сотрудники полиции, - рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Личность мужчины и все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.
- Проводится проверка, на данный момент никакой другой информации нет, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
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