В Новосибирске мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер»

Мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер». Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер» на улице 1905 года, 69: об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Тело мужчины было накрыто белой тканью, на месте работали сотрудники полиции, - рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Личность мужчины и все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.

- Проводится проверка, на данный момент никакой другой информации нет, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber