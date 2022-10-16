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Общество16 октября 2022 11:41

В Новосибирске мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер»

Следственный комитет проводит проверку
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер».

Мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер».

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мертвого мужчину нашли под окнами жилого дома «Клевер» на улице 1905 года, 69: об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Тело мужчины было накрыто белой тканью, на месте работали сотрудники полиции, - рассказали очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Личность мужчины и все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.

- Проводится проверка, на данный момент никакой другой информации нет, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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