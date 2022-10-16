За полгода 24 тысячи человек уехали из Новосибирской области

Уехали из Новосибирской области в другие страны 7 тысяч человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
24 тысячи жителей Новосибирской области уехали из региона за полгода. Об этом сообщило издание ЧС-ИНФО со ссылкой на Новосибирскстат.
Если говорить о выборе другого места жительства, то уехали из страны 7 тысяч человек. Чаще всего они перебирались в Таджикистан, Казахстан и Киргизию, а также в Белоруссию и Туркмению. Кроме того, 152 человека уехали в страны дальнего зарубежья: Китай, Германию, Грузию и Турцию. Еще более 17 тысяч человек выбрали другой регион в России.
За этот же срок в Новосибирскую область перебрались 17 тысяч человек из других регионов России, и еще 13 тысяч человек - из других стран.
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