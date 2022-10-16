Первоклассницы спасли умирающую собаку, избитую хозяином в Новосибирске

Хозяин решил избавиться от больного пса, но дети его опознали. Фото: Предоставлено волонтерами приюта "Осиротевший"

В Новосибирске две первоклассницы с ЖК «Матрешкин двор» спасли собаку, брошенную умирать в лесополосе. Инцидент случился днем 15 октября недалеко от дома на улице Дмитрия Шмонина, 2.

- Девочки 7-8 лет гуляли в лесополосе. Там они увидели мужчину, который избивал собаку, а затем засунул ее в пластиковый ящик. Дети побежали в ближайшую ветклинику «ДоброВет»,

рассказали врачам о ЧП, показали фотографии. Директор написала нам и мы эвакуировали пса, - сообщила КП-Новосибирск волонтер приюта «Осиротевший».

Первый осмотр показал у собаки множественные гематомы, черепно-мозговую травму и травму глаза. У нее обнаружили травмы живота. Судя по всему, ее жестоко пинали. У собаки выявили крайнюю степень истощения. Ветврач уверен — животное специально морили голодом.

Хозяин пса отказался лечить опухоль. Фото: Предоставлено волонтерами приюта "Осиротевший"

Известно, что порода собаки - бордосский дог. Три недели назад ее хозяин обращался в ветклинику на ЖК «Матрешкин двор». У собаки диагностировали венсаркому — раковую

опухоль на лапе. Хозяину предлагали лечить животное или усыпить.

Собаку с венсаркомой направили на анализы в ветклинику «БЭСТ». Волонтеры фонда «Осиротевший» надеются ее спасти. Зоозащитники готовят заявление в полицию на хозяина пса о жестоком обращении с животными.

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