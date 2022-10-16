Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 октября 2022 7:19

Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с незаконной продажей земли на улице Демакова в Новосибирске

Площадь проданного участка - 2,3 гектара
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Суд признал незаконность сделки.

Суд признал незаконность сделки.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Председатель СК Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с незаконной продажей земли на улице Демакова в Новосибирске.

- Мэрия Новосибирска без торгов продала за бесценок 2,3 гектара земли под создание досугового центра вместо запланированной зеленой зоны, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Арбитражный суд в Новосибирске, рассмотрев жалобу на вердикт, подтвердил незаконность сделки.

Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сделкой, что сейчас происходит с незаконно проданным участком земли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber