Суд признал незаконность сделки. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Председатель СК Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с незаконной продажей земли на улице Демакова в Новосибирске.

- Мэрия Новосибирска без торгов продала за бесценок 2,3 гектара земли под создание досугового центра вместо запланированной зеленой зоны, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Арбитражный суд в Новосибирске, рассмотрев жалобу на вердикт, подтвердил незаконность сделки.

Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сделкой, что сейчас происходит с незаконно проданным участком земли.

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