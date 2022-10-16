Пассажиры рейса Магадан-Новосибирск больше суток прождали своего вылета

Пассажирам пришлось долго ждать своего вылета. Фото: стоп-кадр.
Пассажиры рейса Петропавловск - Камчатский - Новосибирск больше суток вынуждены были провести в Магадане. О том, что происходило в эти часы, рассказал источник КП-Новосибирск.
- У аэробуса возникли технические проблемы из-за экстренной посадки с топливом в баке. Подключили Москву и Новосибирск, чтобы техники могли осмотреть судно и принять решение о возможности полета, - пояснил источник КП-Новосибирск.
Пассажиры, которые должны были улететь еще 15 октября, все это время дожидались своего вылета в отеле.
- Чтобы разрешить ситуацию, понадобилось вмешательство прокуратуры. После этого пассажиров отправили на посадку, - пояснил источник КП-Новосибирск.
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