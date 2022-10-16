В Новосибирске женщина с прыщами на гениталиях пожаловалась на частную клинику

Девушка обратилась в цент с интимной проблемой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске пациентка частной клиники, которая обратилась к врачу с прыщами на гениталиях, пожаловалась на центр. Свои претензии она написала в отзыве на «Флампе».

- Администратор клиники позвонила мне на работу и начала подробный разговор о прыщах на гениталиях. Моим коллегам и директору было очень интересно, - возмущается сибирячка. - Доктор вместо того, чтобы решать мою проблему, рассказывала, что мне не мешало бы отрезать малые половые губы.

Будет ли девушка требовать обратно оплату за визит к доктору, в своем комментарии она не написала. Не спешит реагировать на этот отзыв и разъяснять ситуацию и сама клиника.

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