Вице-мэр Анна Терешкова прокомментировала упоминание скандала с новосибирским «Тангейзером» в новой книге Джоан Роулинг

«Тангейзер» после скандала сняли с проката. Фото: РИА Новости

Скандал с новосибирским «Тангейзером» попал на страницы новой книги Джоан Роулинг «Чернильно-черное сердце». Напомним, постановка возмутила верующих: на сцене оперного театра Христос просто ходил между голых тел. А еще во время оперы появлялся огромный баннер, на котором декораторы изобразили распятого Иисуса между ног у голой женщины. Дальше последовали митинги, судебные разбирательства: в итоге директора театра Бориса Мездрича уволили, а сам «Тангейзер» сняли с проката.

И вот история всплыла в книге Джоан Роулинг, посвященной детективу Корморану Страйку. Он вместе с коллегой следит за девушкой во время празднования Нового года в баре. Действие по сюжету происходит в конце 2014 года. И герой случайно слышит разговор двух незнакомых людей:

- Церковь недовольна, и Мездрич будет уволен, — мрачно закончил русский, поднося к губам бокал с шампанским. — Он стоит на своем, но это плохо для него кончится, помяни мои слова.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала КП-Новосибирск свою точку зрения на упоминание скандала:

- Знаете, есть у пиарщиков такое циничное выражение: «Хорош любой пиар, кроме некролога». Люди узнают о городах по-разному, и, возможно, кто-то после прочтения книги заинтересуется Новосибирском и приедет в качестве туриста, - рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова. – Если говорить о самом творчестве Джоан Роулинг, то я им восхищаюсь. Своей историей о Гарри Потере она оставила большой след в культуре.

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